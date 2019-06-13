Очередное ДТП в Юнусабадском районе: женщина сбила велосипедиста - фото

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента снова неспокойно - на этот раз женщина сбила велосипедиста, сообщает Upl.uz.

Как сообщает издание, женщина была за рулем автомобиля "Спарк" и сбила молодого парня, который впоследствии был госпитализирован.

Upl.uz Очередное ДТП в Юнусабадском районе: женщина сбила велосипедиста

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Напомним, вечером 4 июня в Юнусабадском районе столицы женщина сбила троих подростков, один из них скончался на месте.

Ранее на страницe "Потребитель.уз" в Facebook дядя погибшего ребенка написал, что виновница ДТП скрылась с места происшествия. В ГУВД опровергли эту информацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека".