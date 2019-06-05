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ДТП в Юнусабадском районе Ташкента

Перепутала педали: опубликованы подробности резонансного ДТП в Ташкенте

© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Вечером 4 июня в Юнусабадском районе столицы автомобиль сбил троих подростков, один из них скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало официальное сообщение по факту ДТП, произошедшего вечером 4 июня в Юнусабадском районе и унесшего жизнь ребенка

"<...> водитель автомобиля "Нексия-3" 42-летняя Т.Л. совершила наезд на 12-летних подростков А.Г., С.И. и С.Я., стоявших у обочины внутриквартальной дороги. В результате ДТП А.Г. скончался на месте", — говорится в публикации.

Еще один подросток находится в больнице в стабильном состоянии. Третьего мальчика осмотрели амбулаторно и отпустили домой.

ДТП в Юнусабадском районе Ташкента
© Facebook / Potrebitel.Uz
ДТП в Юнусабадском районе Ташкента

Ранее на страницe "Потребитель.уз" в Facebook дядя погибшего ребенка написал, что виновница ДТП скрылась с места происшествия. В ГУВД опровергли эту информацию.

"С места происшествия водитель не скрылась, женщина находилась на месте и оказывала активное содействие в проведении следственных мероприятий. С ее слов, она перепутала педали газа и тормоза", — сообщили в ГУВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека".

"Данное дело взято на контроль. Законность следствия будет обеспечена. По итогам предварительного следствия будет вынесено законное решение", — заверили в ГУВД.

Теги:
смерть, подросток, Ташкент, ГУВД Ташкента, ДТП



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