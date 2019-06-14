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Ювелирные украшения

Женщина пыталась незаконно ввезти в Узбекистан ювелирные украшения

© Sputnik / Нина Зотина
Происшествия
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Гражданка спрятала драгоценности, но не смогла скрыть незаконный груз от рентгеновского аппарата.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В Сурхандарьинской области задержали женщину, которая незаконно пыталась ввезти в Узбекистан ювелирные украшения.

Изъятые таможенниками ювелирные украшения
© Пресс-служба ГТК РУз
Женщина пыталась ввезти в Ургенч украшения на 9 миллионов сумов

Как сообщает пресс-служба ГТК республики, гражданка вызвала подозрения у инспекторов, когда проходила процедуру сканирования багажа.

Тщательно проверив сумку узбекистанки, сотрудники таможни обнаружили под чехлом серебряные украшения на 349 граммов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, в конце мая в аэропорту Ташкента пассажир спрятал под одеждой золото на 62 миллиона сумов. Мужчина пытался пронести украшения, скрыв их наличие от таможенников.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Сурхандарьинская область, ювелирные украшения, Узбекистан



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