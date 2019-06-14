В Нукусе буря срывает кровлю с крыш домов - фото и видео

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. После сильнейших ливней в столице республики, погодные катаклизмы добрались до северо-запада Узбекистана. В городе Нукус сильнейшие буря и ветер срывают кровлю с крыш домов.

© Telegram В Нукусе буря срывает кровли с крыш домов - жуткое видео

По словам многих пользователей это не обычная песчаная буря. В воздухе отчетливо чувствуется соль.

"Аральское море передает привет"- шутят в сети.

Все улицы засыпаны песком. Жители пытаются укрыться от сильных порывов ветра.

Некоторые высыпали на улицу и снимают видеоролики.

"Слишком много смеялись над Ташкентом" - говорит один из очевидцев.

Повалены деревья, в некоторых районах видимость нулевая. Почти невозможно не только вести автомобиль, но и передвигаться по улицам пешком.

Напомним, что недавно погода решила немного подпортить праздник жителям Ташкента. Из-за сильнейшего дождя были залиты дороги, выходы к магазинам, тротуары и, в придачу ко всему с неба сыпался огромный град.