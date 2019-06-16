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В Ташкенте произошел пожар на стоянке большегрузов

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Информация о пострадавших уточняется. Специалисты устанавливают причину пожара.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Бектемирском районе Ташкента днем 16 июня произошел пожар на территории стоянки большегрузов, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. 

© darakchi.uz
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Отмечается, что территория относится к ООО "Давру Даврон авто". Стоянка расположена рядом с оптовым рынком "Кукланги водий", вдоль Ташкентской кольцевой автодороги.

По данным ГУВД, горели пустые деревянные ящики и поддоны, сложенные на площади 60-70 квадратных метров.  

Огонь был потушен менее чем за час. 

Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Специалисты устанавливают причину пожара.

Накануне в Андижане загорелась крыша четырехэтажного дома. На тушение пожара было потрачено чуть больше получаса. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги:
ГУВД Ташкента, пожарные, Ташкент, пожар



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