В Ташкенте произошел пожар на стоянке большегрузов

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Бектемирском районе Ташкента днем 16 июня произошел пожар на территории стоянки большегрузов, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отмечается, что территория относится к ООО "Давру Даврон авто". Стоянка расположена рядом с оптовым рынком "Кукланги водий", вдоль Ташкентской кольцевой автодороги.

По данным ГУВД, горели пустые деревянные ящики и поддоны, сложенные на площади 60-70 квадратных метров.

Огонь был потушен менее чем за час.

Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Специалисты устанавливают причину пожара.

Накануне в Андижане загорелась крыша четырехэтажного дома. На тушение пожара было потрачено чуть больше получаса. В результате происшествия никто не пострадал.