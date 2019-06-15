МЧС сообщило подробности пожара в Андижане

На место происшествия отправили пожарных 8 автоэкипажей. Тушение пожара заняло чуть больше получаса.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. ГУПБ МЧС Республики Узбекистан сообщило подробности возгорания крыши четырехэтажного дома.

В ведомстве рассказали, что утром 15 июня в диспетчерскую службу пожарной безопасности Андижанской области сообщили о возгорании крыши четырехэтажного дома. На место происшествия отправили пожарных 8 автоэкипажей. Уже через 7 минут отряды прибыли к месту пожара. На тушение пожара было потрачено чуть больше получаса. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводов.

В результате пожара было уничтожено 480 кв. метров конструкций крыши.

Напомним, что сегодня утром загорелась крыша 4-этажного жилого дома. Горожане высыпали на улицы и снимали происходящее, предварительно вызвав пожарных.

Недавно сообщалось о крупном пожаре на продуктовом рынке в Ферганской области. "ТРЗ базар" был одним из самых крупных рынков в регионе. Он находился в здании бывшего тракторного завода.

В кондитерском цеху принадлежащий ООО "Бону ширинликлари" вспыхнул пожар. Огнем уничтожено 400 кв.метров строительной конструкции крыши. Пострадало также имущество компании, а также кондитерские изделия.