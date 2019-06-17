В результате пожара на стоянке в Ташкенте пострадали три человека

В результате пожара была госпитализирована женщина, а двум мужчинам оказана медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В результате пожара, который произошел на территории стоянки большегрузов в Ташкенте, пострадали три человека, сообщили в МВД.

"При тушении пожара работники предприятия "Давру Даврон авто" 58-летний мужчина, его 55-летняя супруга и 24-летний сын получили ожоговые ранения: женщина была госпитализирована, мужчинам оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в Бектемирском районе Ташкента днем 16 июня произошел пожар на территории стоянки большегрузов.

По данным ГУВД, горели пустые деревянные ящики и поддоны, сложенные на площади 60-70 квадратных метров.

В Ташкенте произошел пожар на стоянке большегрузов >>

Огонь был потушен менее чем за час.

Отмечается, что территория относится к ООО "Давру Даврон авто". Стоянка расположена рядом с оптовым рынком "Кукланги водий", вдоль Ташкентской кольцевой автодороги.