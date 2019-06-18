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В Самарканде нашли труп 59-летнего мужчины

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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В Самарканде произошел конфликт, который закончился трагедией.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Самарканде на пересечении улиц Журакулова и Каримова обнаружено тело мужчины, сообщает МВД Узбекистана.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате кровоизлияния, вызванного черепно-мозговой травмой.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность пострадавшего – 59-летний житель города Самарканда М.Н", - говорится в сообщении.

Оказалось, что между 30-летним жителем города Самарканда З.Н. и погибшим произошел конфликт.  30-летний мужчина ударил 59-летнего, после чего тот упал на землю и ударился головой.

Подозреваемый задержан, сейчас ведется следствие.

Напомним, вчера стало известно о том, что правоохранительным органам удалось установить личность женщины, труп которой был обнаружен в Стамбуле завернутым в ковер. 

В Стамбуле опознали найденный в ковре труп узбекистанки >>

Погибшей оказалась гражданка Узбекистана О.Н., дата рождения — 31 декабря 1992 года.

На месте преступления также нашли черную сумочку, в которой лежали три узбекских паспорта. Установить личность женщины сразу не удалось.

Теги:
Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, драка, Убийство, Происшествие



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