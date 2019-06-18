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Европейский волк

Жители Ташкента встретили на улице волка – видео

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Заблудившееся животное не обращало на прохожих никакого внимания.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Жители Ташкента повстречали в городе настоящего серого волка. Кто-то из смельчаков даже снял животное на видео. Впрочем, незваный гость столицы не обращал на прохожих никакого внимания.

На кадрах также видно, что он чуть не попал под машину — засмотрелся в другую сторону. 

По данным телеканала Sevimli, животное из соображений безопасности застрелили сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту убийства в Кашкадарьинской области бурого медведя. Животное занесено в Красную книгу республики.  

До этого в соцсетях и местных СМИ распространилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс: на кадрах люди позируют на фоне убитого медведя, который забрел в один из кишлаков. Многие пользователи считают, что животное было избито до смерти.

Теги:
животное, Ташкент, волк



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