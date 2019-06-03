В Кашкадарьинской области проверяют историю с убитым в кишлаке медведем

Бурый медведь занесен в Красную книгу Узбекистана. В настоящее время его главная среда обитания в республике — территория Гиссарского заповедника.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту убийства в Кашкадарьинской области бурого медведя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Узбекистана. Животное занесено в Красную книгу республики.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ распространилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс: на кадрах люди позируют на фоне убитого медведя, который забрел в один из кишлаков. Многие пользователи считают, что животное было избито до смерти.

"Чиракчийское РОВД в настоящее время ведет доследственную проверку, чтобы установить, была ли крайняя необходимость в убийстве животного", — сообщил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, медведь, который вел себя агрессивно и представлял угрозу для жизни местного населения и домашнего скота, был застрелен местным охотником. Труп животного был осмотрен в отделе ветеринарии и передан в лабораторию для обследования на бешенство.

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Бурый медведь занесен в Красную книгу Узбекистана. В настоящее время его главная среда обитания в республике — территория Гиссарского заповедника на юге страны. По разным оценкам, там живут 150-200 особей.

В последнее время животные регулярно забредают в близлежащие кишлаки, где объектом их добычи становится домашний скот. Однако сообщения о случаях отстрела медведей крайне редки.