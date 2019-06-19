Банда узбекистанцев грабила ночью прохожих в Казани

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Банда из Узбекистана грабила прохожих в Казани, двое задержаны, остальных ищет полиция, сообщает УВД Казани.

По версии следствия, злоумышленниками совершено как минимум шесть преступлений на территории Ново-Савиновского района.

"10 июня в отдел полиции "Савиново" обратились сразу двое потерпевших. Они сообщили, что поздно ночью на улице Чуйкова неизвестные, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, открыто похитили принадлежащее им имущество: телефоны, сумку, беспроводные наушники, деньги и банковские карты. Сумма причиненного материального ущерба превысила 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

На следующий день с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько жителей города.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий 12 июня полицейские задержали двоих подозреваемых, которые оказались уроженцы Узбекистана в возрасте 18 и 23 лет.

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Молодые люди признались, что заранее планировали и готовились к совершению преступлений. В основном поздно ночью подходили к прохожим, применяли силовой прием и отбирали вещи. Известно, что добытое преступным путем имущество они выбрасывали и забирали только деньги и банковские карты.

Данная преступная группа состояла из четырех человек. В настоящее время разыскиваются еще двое подозреваемых.

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У полицейских есть основания полагать, что задержанные причастны еще к ряду грабежей, совершенных на территории города и районов республики.

Напомним, в апреле банду узбекистанцев осудили за изнасилование местных жительниц.

Выходцы из ЦА в сентябре 2017 года на территории Воронежа, распределив между собой преступные роли, совершали разбойные нападения и насильственные преступления в отношении девушек.