Сотрудница "Тошиссиккуввати" незаконно присвоила 27 млн сумов

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Сотрудница Чиланзарского отделения предприятия "Тошиссиккуввати" незаконно присвоила потребительские платежи в размере 27 миллионов сумов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
"По заявлению районного отделения была проведена проверка, которая выявила, что сотрудница З. М. за 2018 год выдала 58 гражданам квитанции за оплату отопления и горячей воды, которые не были зарегистрированы на личных счетах пользователей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Напомним, недавно стало известно о том, что управляющего одного из отделений Народного банка в Ферганской области Узбекистана подозревают в краже 100 тысяч долларов.
Управляющего банка в Узбекистане обвиняют в краже $100 тыс >>
В ходе следствия выяснилось, что деньги присвоил сам 32-летний управляющий банка в сговоре с двумя сотрудниками этого банка.