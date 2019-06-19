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Сотрудница "Тошиссиккуввати" незаконно присвоила 27 млн сумов

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Происшествия
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За прошлый год сотрудница выдала 58 квитанций, которые не были зарегистрированы.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Сотрудница Чиланзарского отделения предприятия "Тошиссиккуввати" незаконно присвоила потребительские платежи в размере 27 миллионов сумов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"По заявлению районного отделения была проведена проверка, которая выявила, что сотрудница З. М. за 2018 год выдала 58 гражданам квитанции за оплату отопления и горячей воды, которые не были зарегистрированы на личных счетах пользователей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, недавно стало известно о том, что управляющего одного из отделений Народного банка в Ферганской области Узбекистана подозревают в краже 100 тысяч долларов.

Управляющего банка в Узбекистане обвиняют в краже $100 тыс >>

В ходе следствия выяснилось, что деньги присвоил сам 32-летний управляющий банка в сговоре с двумя сотрудниками этого банка.

Теги:
мошенничество, мошенник, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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