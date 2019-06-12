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Управляющего банка в Узбекистане обвиняют в краже $100 тыс

© pixabay
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Сейчас ведется проверка и следственные действия.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Управляющего одного из отделений Народного банка в Ферганской области Узбекистана подозревают в краже 100 тысяч долларов, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики.

Как сообщается он мог вынести эту сумму из хранилища учреждения.

Борьба с преступностью
© Sputnik / Sergey Venyavsky
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Ранее мы сообщали, что в одну из частей РОВД Ферганской области поступило сообщение от управляющего отделения банка о пропаже 100 тысяч долларов во время закрытия хранилища банка.

В ходе следствия выяснилось, что деньги присвоил сам 32-летний управляющий банка в сговоре с двумя сотрудниками этого банка. Следствие продолжается.

Недавно сообщалось, что шестерых человек подозревают в краже парашютов со склада центрального вокзала столицы.

Теги:
кража, Кража, банковская сфера, Народный банк, банкнота, банки, банки



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