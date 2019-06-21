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В Ташкенте мошенник по-крупному обманул главу иностранной компании

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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Злоумышленник пообещал потерпевшему, что поможет ему выиграть тендер.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте задержали мужчину, который обманул руководителя иностранной компании "Лебстрой" на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Американская валюта в конверте
© Flickr/ Chris Potter
Мошенник "из СГБ" выманил у ташкентца несколько тысяч долларов
По данным ведомства, в период с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018-го 43-летний Ш.Х., войдя в доверие к 38-летнему А.Л., пообещал ему, что поможет выиграть тендер на поставку металлоконструкций в сфере электрификации на сумму 3 116 893 долларов, а также облегчит решение любых связанных с этим проблем.

Свои услуги мошенник оценил в 296 163,77 долларов США. Дальше слов дело не пошло.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие. 

Ранее в МВД сообщили о задержании руководителя ООО "Каракалпакстан дориворусимликлар" Р.Д., который вошел в доверие к главе иностранной компании Tehg-rash Л.Ц. и выманил у него 1,08 миллиарда сумов, пообещав их конвертировать. Мужчина не сдержал слово, деньги присвоил себе.

Теги:
Узбекистан, уголовное дело, Ташкент



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