В Ташкенте мошенник по-крупному обманул главу иностранной компании

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте задержали мужчину, который обманул руководителя иностранной компании "Лебстрой" на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
Свои услуги мошенник оценил в 296 163,77 долларов США. Дальше слов дело не пошло.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в МВД сообщили о задержании руководителя ООО "Каракалпакстан дориворусимликлар" Р.Д., который вошел в доверие к главе иностранной компании Tehg-rash Л.Ц. и выманил у него 1,08 миллиарда сумов, пообещав их конвертировать. Мужчина не сдержал слово, деньги присвоил себе.