В Ташкенте парень бросился в канал за тонущей девушкой

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В столице 27-летний парень спас девушку, которая по неосторожности упала в канал "Кичкирик" в Алмазорском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, несчастье с 25-летней Дилдорой М. произошло 24 июня около 11:20 часов.

Ее вытащил из воды прохожий — 27-летний Максим Ан. Девушке на месте оказали первую медицинскую помощь.

ГУВД поблагодарило Максима Ана за смелость.

© Пресс-служба ГУВД Ташкента Канал "Кичкирик" в Алмазорском районе Ташкента

Весной Sputnik Узбекистан рассказывал про ветерана МВД Хусанбая Мансурова, спасшего женщину и ее дочерей, которые тонули в том же канале, что и Дилдора М.

Дилобар А. гуляла с детьми, самая младшая ее дочь, семилетняя Шахлиё захотела сорвать с дерева зеленый урюк, но не удержалась и упала в воду. Дилобар бросилась спасать девочку. Ей на помощь также кинулись 14-летняя Диёра и девятилетняя Дилшода. Диёре удалось спасти сестренку, но выбраться самостоятельно у нее никак не получалось. Женщина и две ее дочери стали тонуть и звать на помощь. Крики услышал проходивший Хусанбай Мансуров. Он не раздумывая прыгнул в воду и вытащил всех на берег. Когда женщина и девочки оказались в безопасности, мужчина вызвал скорую помощь.