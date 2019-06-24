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Взрыв

Взрывы в Казахстане: погибший и десятки пострадавших

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В результате серии взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области погиб один человек — в его автомобиль попал снаряд, пишет Sputnik Казахстан. Пострадал 71 человек, из них 15 находятся в больницах, в том числе двое детей. 

Пожар на складах воинской части все еще продолжается. Взрывы могут происходить еще несколько дней, жителей призывают пока не возвращаться в дома.

В ликвидации последствий взрывов задействованы около 1,8 тысячи военнослужащих.

На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Взрыв в Арыси, Казахстан
Tengrinews
Взрыв в Арыси: всех жителей казахстанского города эвакуируют
По данным Минобороны Казахстана, разрывы части боеприпасов повлекло за собой возгорание, произошедшее на одном из находящихся рядом с Арысью арсеналов.

После взрывов началась эвакуация местных жителей. Людей вывозят в четырех направлениях: в город Шымкент, поселок Мунтайтас (30 километров), поселок Кабылсай (25 километров) и поселок Шагыр (35 километров). В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов, куда доставлены и размещены 170 человек. 

Возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. 

Это не первый случай, когда в Туркестанской области происходят такие ЧП. Последний раз крупный инцидент недалеко от Арыси случился в ноябре 2015 года. Тогда на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки, в результате погиб технолог. Еще два взрыва произошли в 2014 и 2009 годах.

Взрывы и паника: военные эвакуируют местных жителей – видео >>>

Теги:
эвакуация, взрыв боеприпасов, Взрыв, Казахстан



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