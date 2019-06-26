Алабай не человек: в Ташкенте убийца собаки отделался штрафом

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В ГУВД Ташкента рассказали, какое наказание понесут мужчины, один из которых застрелил собаку, другой разделал труп, а третий снял все это на видео и выложил ролик в интернет.

Напомним, видео жестокой расправы над псом разлетелось по соцсетям и вызвало широкий резонанс. Некоторые пользователи писали, что рыдали в голос, увидев жуткие кадры, и не могут прийти в себя. В конце мая в республике ужесточили наказание для живодеров, однако многие считают, что оно по-прежнему остается слишком мягким.

Сотрудники ГУВД Ташкента организовали проверку по факту произошедшего. Выяснилось, что хозяин собаки 37-летний Окилжон И. попросил своего знакомого 57-летнего Икрама Б. застрелить собаку породы алабай, которая, по его словам, "взбесилась" и покусала его несовершеннолетнего родственника 16-летнего Шухрата А. Однако к врачу мальчик обращаться не стал, отметили в управлении.

Утром 22 июня хозяин привел пса на территорию ООО "Бектемир гушт комбинати". Там Икрам Б. застрелил собаку из охотничьего ружья марки "ТОЗ-34", принадлежащего его сыну 35-летнему Чингизу Б. и зарегистрированного в органах внутренних дел в прошлом году.

После этого 39-летний Сергей Ч. разделал труп животного. По его словам — чтобы использовать мясо для приготовления пищи.

Автор шокирующего видео — 24-летний Сардор Х. — снял расправу на мобильный и затем выложил ролик в Instagram. При этом сотрудникам правоохранительных органов он заявил, что не собирался распространять кадры в интернете, а когда понял, что кто-то из подписчиков все-таки распространяет его, закрыл доступ к своей странице.

В отношении хозяина собаки Окилжона И. и убийцы пса Икрама Б. составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 111 ("Жестокое обращение с животными") Кодекса об административной ответственности. Административный суд Бектемирского района признал мужчин виновными и наложил на каждого из них штраф в размере 405460 сумов.

В отношении Сергея Ч., разделавшего труп алабая, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 161 ("Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов") Кодекса об административной ответственности. Его обязали выплатить штраф в размере 202 730 сум.

Сардора Х. признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 189-1 ("Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости") Кодекса об административной ответственности. Его наказание — штраф в размере 50 МРЗП, то есть 10136500 сумов.

В отношении владельца охотничьего ружья Чингиза Б. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 221 ("Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или правил постановки его на учет") Кодекса об административной ответственности. За нарушение правил хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов его наказали штрафом в размере 67576 сум.