В Узбекистане ужесточают наказание для живодеров

Соответствующие поправки были приняты в апреле, одобрены в мае и в соответствии с законом вступили в силу с момента их опубликования в СМИ.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными. Документ опубликовала Uza.uz.

Поправки были приняты законодательной палатой Олий Мажлиса в апреле, одобрены в мае и в соответствии с законом вступили в силу с момента их опубликования в СМИ.

"Внести в Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности следующие изменения в статью "Жестокое обращение с животными", — говорится в документе.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Напомним, в марте в ГУВД Ташкента заявили, что готовят предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и введению запрета на бои.

В национальном законодательстве республики нет статьи, прямо запрещающей бои животных. Ранее санкция по статье о жестоком обращении с животными Кодекса об административной ответственности предусматривала штраф в размере от 0,5 до двух МРЗП. Тогда как в соседних странах, например, в России, законодательно установлен запрет на организацию и проведение таких боев.

Еще в 2018 году активисты Узбекистана предлагали принять закон "О защите животных от жестокого обращения". Автор инициативы предлагал организовать пункты временного содержания для бездомных животных и усилить ответственность за жестокое обращение с ними.