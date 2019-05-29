15:59 29 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Щенок

В Узбекистане ужесточают наказание для живодеров

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
Получить короткую ссылку
10920

Соответствующие поправки были приняты в апреле, одобрены в мае и в соответствии с законом вступили в силу с момента их опубликования в СМИ.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными. Документ опубликовала Uza.uz.

Поправки были приняты законодательной палатой Олий Мажлиса в апреле, одобрены в мае и в соответствии с законом вступили в силу с момента их опубликования в СМИ.

"Внести в Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности следующие изменения в статью "Жестокое обращение с животными", — говорится в документе.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Напомним, в марте в ГУВД Ташкента заявили, что готовят предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и введению запрета на бои.

Котенок. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
В Ташкенте мучивший кошек мальчик обещал участковому беречь даже тараканов
В национальном законодательстве республики нет статьи, прямо запрещающей бои животных. Ранее санкция по статье о жестоком обращении с животными Кодекса об административной ответственности предусматривала штраф в размере от 0,5 до двух МРЗП. Тогда как в соседних странах, например, в России, законодательно установлен запрет на организацию и проведение таких боев.

Еще в 2018 году активисты Узбекистана предлагали принять закон "О защите животных от жестокого обращения". Автор инициативы предлагал организовать пункты временного содержания для бездомных животных и усилить ответственность за жестокое обращение с ними.

Теги:
Узбекистан, защита животных, жестокость, Животные



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Гаспарян: Саакашвили не взяли в команду Зеленского
Гаспарян о том, какую должность заслужил Михаил Саакашвили
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054