В Узбекистане ужесточают наказание для живодеров

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными. Документ опубликовала Uza.uz.
Поправки были приняты законодательной палатой Олий Мажлиса в апреле, одобрены в мае и в соответствии с законом вступили в силу с момента их опубликования в СМИ.
"Внести в Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности следующие изменения в статью "Жестокое обращение с животными", — говорится в документе.
Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.
Напомним, в марте в ГУВД Ташкента заявили, что готовят предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и введению запрета на бои.
Еще в 2018 году активисты Узбекистана предлагали принять закон "О защите животных от жестокого обращения". Автор инициативы предлагал организовать пункты временного содержания для бездомных животных и усилить ответственность за жестокое обращение с ними.