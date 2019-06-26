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Топор, воткнутый в пень

Хоким Ташкента застал врасплох бригаду "черных лесорубов"

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Глава столичной администрации регулярно совершает ночные объезды города.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте задержана бригада "черных лесорубов", которые пытались вырубить два десятка деревьев напротив дворца искусств "Туркистон".

Как сообщили в пресс-службе столичного хокимията, свидетелем правонарушения стал глава города, который регулярно совершает ночные объезды.

"Во время очередного объезда, в ночь с 25 на 26 июня, проезжая вдоль проспекта Алишера Навои, он стал свидетелем рубки деревьев напротив дворца "Туркистон", — говорится в публикации.

От пильщиков потребовали объяснений, в ответ они показали разрешение на вырубку 20 деревьев толщиной 70-80 сантиметров, которое было получено через сервис государственных услуг "Единое окно" за 61 тысячу сумов.

На место срочно были вызваны руководители Юнусабадского хокимията, городского управления экологии и охраны окружающей среды, ГУВД и прокуратуры. 

"Участники преступной цепочки задержаны, прокуратурой начато изучение вопиющего факта получения разрешения на вырубку здоровых деревьев", — отметили в хокимияте.

Топор на асфальте
© Flickr/ Benny Mazur
В Ташкенте остановили незаконную вырубку деревьев
Ранее в Ташкенте был выявлен еще один случай незаконной вырубки деревьев, причем тоже в Юнусабадском районе. Жители забили тревогу из-за спила, информация появилась в соцсетях, после чего столичная администрация и городское управление по экологии и охране окружающей среды инициировали расследование.

Нарушителем оказался гражданин З. Солиев. Совершив очередное правонарушение, он скрылся с места на грузовой машине, доверху заполненной спиленными деревьями. Раствориться в потоке автомобилей у него не получилось. Мужчине грозит штраф.

Граждан, ставших свидетелями вырубки деревьев, просят сразу сообщать об этом сотрудникам ОВД (102) или столичного хокимията (71 210 01 63).

Теги:
Дворец "Туркистон", Хокимият Ташкента, Ташкент, деревья



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