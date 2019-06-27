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Автомобильные воры

В Ферганской области ограбили водителя Lacetti на 35 млн сумов

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Шестеро злоумышленников в возрасте от 26 до 33 лет напали на водителя и отобрали у него деньги.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. В Алтыарыкском районе Ферганской области 43-летнего водителя Lacetti ограбили на 35 миллионов сумов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Пострадавший собирался отвезти деньги своему знакомому и во время движения заметил, что за ним следует другой автомобиль. Когда мужчина остановился и вышел из машины, на него напали неизвестные и похитили 35 миллионов сумов. 

В результате за данное преступление были задержаны шестеро злоумышленников в возрасте от 26 до 33 лет.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Теги:
ограбление, Ферганская область, Узбекистан



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