В Ферганской области ограбили водителя Lacetti на 35 млн сумов

Шестеро злоумышленников в возрасте от 26 до 33 лет напали на водителя и отобрали у него деньги.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. В Алтыарыкском районе Ферганской области 43-летнего водителя Lacetti ограбили на 35 миллионов сумов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Пострадавший собирался отвезти деньги своему знакомому и во время движения заметил, что за ним следует другой автомобиль. Когда мужчина остановился и вышел из машины, на него напали неизвестные и похитили 35 миллионов сумов.

В результате за данное преступление были задержаны шестеро злоумышленников в возрасте от 26 до 33 лет.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется следствие.