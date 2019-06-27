Атамбаев пообещал отстреливаться в случае попытки его задержания

Бывший глава страны пригрозил оказать сопротивление тем, кто будет его задерживать.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что окажет сопротивление в случае попытки его задержания. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я буду сопротивляться, у меня есть наградное оружие, я буду отстреливаться", - сказал бывший кыргызский лидер на встрече с журналистами в своем доме в пригородном селе Кой-Таш.

Он уточнил, что его слова - это предупреждение для тех, кто приедет его задерживать.

"Они будут выполнять незаконный приказ", - резюмировал он.

Также Атамбаев заявил, что готов выйти на митинг, если его сторонники его устроят.

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"А почему не выйти? Я всегда был вместе с народом", - сказал он.

В четверг парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.