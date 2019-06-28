Несколько кафе и склад: серия ужасных пожаров в Ташкенте - видео

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Ташкенте серия пожаров уничтожила два кафе и часть склада стройматериалов. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.

Вечером стали поступать сообщения о пожаре на складе строительных материалов ООО "Бектопа курилиш" на территории рынка

По обновленной информации ГУВД, в настоящее время пожар полностью потушен. Пламя уничтожило 200 квадратных метров склада и хранившиеся там товары (обои, ламинат). Жертв и пострадавших нет.

В Ташкенте произошел пожар на одном из крупнейших рынков - видео >>>

"Абу сахий" - крупнейший вещевой рынок узбекской столицы. До июля 2018 года он принадлежал младшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лоле Каримовой-Тилляевой.

Уже ближе к ночи стало известно о масштабном возгорании на улице Кора-Камыш. Пожар был потушен, но полностью уничтожил кафе "Шаббода". Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Как заявили в ГУВД, причиной возгорания стало неосторожное обращение с открытым огнем. Жертв и пострадавших нет.

На этом беды Ташкента не закончились. Той же ночью сгорело 40 квадратных метров кафе "У Аркадия". Пожар был быстро ликвидирован. Причиной стали неполадки в электропроводке и короткое замыкание. Пострадавших и жертв нет.