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На месте дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде

В Туркменистане грузовик столкнулся с поездом – пострадал узбекистанец

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Гражданин Узбекистана сейчас находится в больнице.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Туркменистане на незащищенном железнодорожном переезде грузовик столкнулся с поездом, пострадал водитель авто – гражданин Узбекистана.

По данным Посольства Узбекистана в Ашхабаде, мужчину доставили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Узбекское диппредставительство направило в медучреждение своих сотрудников для того, чтобы уточнить обстоятельства происшествия и оказать необходимую помощь пострадавшему.

Напомним, ранее поезд смял микроавтобус в Ферганской области. В результате столкновения погибли три девушки.

Теги:
ДТП, Поезд, грузовик, Узбекистан, Туркменистан



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