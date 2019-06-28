В Туркменистане грузовик столкнулся с поездом – пострадал узбекистанец

Гражданин Узбекистана сейчас находится в больнице.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Туркменистане на незащищенном железнодорожном переезде грузовик столкнулся с поездом, пострадал водитель авто – гражданин Узбекистана.

По данным Посольства Узбекистана в Ашхабаде, мужчину доставили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Узбекское диппредставительство направило в медучреждение своих сотрудников для того, чтобы уточнить обстоятельства происшествия и оказать необходимую помощь пострадавшему.

Напомним, ранее поезд смял микроавтобус в Ферганской области. В результате столкновения погибли три девушки.