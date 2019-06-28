В Джизаке аттракцион во время движения сломался пополам - жуткое видео

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. В Джизаке в парке "Истиклол" аттракцион рухнул во время движения, в это момент на нем находились люди.

На страшных кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка.

В МЧС Узбекистана корреспонденту Sputnik подтвердили случившееся и отметили, что детали происшествия озвучат позднее.

По информации очевидцев, погибла 19-летняя девушка.

Напомним, в мае в Самарканде девушку на огромной скорости выкинуло с аттракциона в парке развлечений. Падая, узбекистанка сбила ограждение и перевернулась, к счастью, она осталась жива.