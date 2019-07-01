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Сильный пожар на автозаправке произошел в Ташкентской области - видео

Сильный пожар на автозаправке произошел в Ташкентской области - видео

МЧС
Происшествия
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Нарушение правил пожарной безопасности при приеме нефтепродуктов в резервуары АЗС из автоцистерны - главная причина возгорания.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. В Ташкентской области из-за нарушений правил безопасности, в ночь с 30 июня на 1 июля произошел пожар на автозаправке, сообщает ГУВД.

Сильный пожар на автозаправке произошел в Ташкентской области - видео
МЧС
Сильный пожар на автозаправке произошел в Ташкентской области - видео

Известно о том, что пострадал один работник заправки 34-летний Санжар К., который получил ожоги и был госпитализирован.

"Произошел пожар на автозаправке (ООО "Обод Капитал"), расположенной по адресу: Ташкентская область, Ташкентский район, Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 7. В 00.54 на место происшествия прибыло 12 боевых расчетов Управления пожарной безопасности МЧС Республики Узбекистан. Оперативными действиями сотрудников службы пожарной безопасности в 01.24 пожар был локализован, в 01.46 – полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Согласно данным, при пожаре сгорело 40 кв. м. крыши операторской комнаты, бензовоз марки "МАЗ", относящийся к нефтебазе "Чинобод", а также автомобиль марки "Матиз".

По словам ГУВД, удалось сохранить 150 кв. м. автозаправки и 50 тонн топлива.

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Напомним, в прошлом году в Бухарской области на автомобильной заправке вспыхнул пожар. 

В результате происшествия сгорели автомобили "Матиз", "Нексиа" и "Дамас", а также  пять колонок газонаполнительной компрессорной станции.

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Ранее в районе Чартак Наманганской области на АЗС произошел пожар из-за короткого замыкания в компрессоре двигателя по заправке пропановым газом.

Теги:
Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан, видеоролик, Видео, автозаправка, заправка, тушение пожара, пожарные, пожар



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