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Убийство ножом

В Джизаке мужчина попытался отомстить хирургу за смерть младшего брата

© Sputnik /
Происшествия
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Четырнадцатилетний мальчик с диагнозом "Эхинококк" скончался 28 июня на операционном столе.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Джизаке задержан мужчина, который попытался убить хирурга многопрофильной детской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошел утром 29 июня на территории медучреждения. Старший брат 14-летнего мальчика, днем ранее скончавшегося в этой больнице, обвинил в смерти младшего брата хирурга, проводившего операцию, набросился на него с кухонным ножом и нанес ему несколько ударов в грудь и живот.

Работа полиции
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Завершить начатое парню не дали свидетели — он сбежал с места происшествия. Пострадавшего удалось спасти.

Злоумышленник был задержан в селе Узун Зафарабадского района, его нож изъяли в качестве вещдока. 

Ранее в Наманганской области был задержан узбекистанец, который убил супругу и дочь родного брата. Родственники не смогли поделить 97 миллионов сумов, вырученные от продажи унаследованного от родителей дома. Поздним вечером 24 июня между мужчинами произошел конфликт, и злоумышленник А.А. набросился с ножом на жену и детей брата, после чего сбежал. 

Женщина и одна из дочерей получили смертельные ранения, младшую девочку врачи сумели спасти.

Теги:
ножевое ранение, нож, смерть, врачи, врач, уголовное дело, Генпрокуратура Узбекистана



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