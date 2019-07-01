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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ

Узбекистанца убили в магазине в Ленинградской области

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Инцидент произошел 28 июня в деревне Лесколово Всеволожского района.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана подтвердили, что в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области 28 июня был убит гражданин республики Х.Р.

Руки в наручниках
© fotolia
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По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний школьник. По данным пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по области, вечером 28 июня в продуктовом магазине подросток напал на 49-летнего мужчину, ударил его кулаком в лицо, после его, получив отпор, выхватил нож и ранил его в грудь.

Мужчина умер в больнице. 

По предварительной информации, причиной нападения стал конфликт на дороге, который произошел незадолго до этого.

Суд отправил подростка под домашний арест. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Нож в руке
CC0 / pixabay
Видео жестокой расправы над узбекистанкой в магазине попало в Сеть
Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге взяло ситуацию на контроль и поддерживает контакты с ними.

В апреле в магазине "Пятерочка" под Тулой была жестоко убита узбекистанка Умида Эгамуротова. Мужчина, вооруженный ножом, вошел в магазин и напал на кассиршу в торговом зале. В общей сложности он ударил женщину 21 раз, после чего скрылся. Эгамуротова умерла в реанимации.

Убийца и его жертва были соседями, и между ними регулярно возникали конфликты. Мужчина угрожал женщине и ее детям, и она незадолго до убийства написала на него заявление в полицию.

Узбекистанка, жестоко убитая на рабочем месте, похоронена на родине >>>

Теги:
узбекистанец, Следственный комитет РФ, домашний арест, уголовное дело, Убийство, Ленинградская область



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