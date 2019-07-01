Узбекистанца убили в магазине в Ленинградской области

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана подтвердили, что в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области 28 июня был убит гражданин республики Х.Р.

По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний школьник. По данным пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по области, вечером 28 июня в продуктовом магазине подросток напал на 49-летнего мужчину, ударил его кулаком в лицо, после его, получив отпор, выхватил нож и ранил его в грудь.

Мужчина умер в больнице.

По предварительной информации, причиной нападения стал конфликт на дороге, который произошел незадолго до этого.

Суд отправил подростка под домашний арест. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге взяло ситуацию на контроль и поддерживает контакты с ними.

В апреле в магазине "Пятерочка" под Тулой была жестоко убита узбекистанка Умида Эгамуротова. Мужчина, вооруженный ножом, вошел в магазин и напал на кассиршу в торговом зале. В общей сложности он ударил женщину 21 раз, после чего скрылся. Эгамуротова умерла в реанимации.

Убийца и его жертва были соседями, и между ними регулярно возникали конфликты. Мужчина угрожал женщине и ее детям, и она незадолго до убийства написала на него заявление в полицию.

Узбекистанка, жестоко убитая на рабочем месте, похоронена на родине >>>