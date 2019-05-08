Узбекистанка, жестоко убитая на рабочем месте, похоронена на родине

2 мая узбекистанку похоронили на родине, а ее дети остались с отцом в России.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Тело узбекистанки Умиды Эгамуротовой, жестоко убитой в Тульской области прямо на рабочем месте, доставили на родину, сообщает МИД Узбекистана.

"1 мая 2019 года тело У.Эгамуротовой, как соотечественницы, доставлено в Узбекистан и 2 мая захоронено на родине. Все расходы по транспортировке и погребению взял на себя российский работодатель", - говорится в сообщении.

Известно также, что трое детей убитой (граждане России) остались в Тульской области на попечении своего отца, который тоже является гражданином России.

Оказалось, что Умида действительно уроженка Узбекистана, но в 2011 году выписалась на постоянное место жительства в Россию и отказалась от гражданства Узбекистана, получив гражданство Российской Федерации.

В настоящее время Следственный отдел по городу Узловая Следственного управления по Тульской области продолжает расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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34-летний гражданин России, подозреваемый в совершении данного преступления, находится под стражей. С ним проводятся следственные действия.

Напомним, Умида Эгамуротова была жестоко убита утром 29 апреля городе Узловая под Тулой.

Мужчина, вооруженный ножом, вошел в магазин "Пятерочка" и напал на кассиршу в торговом зале. В общей сложности он ударил женщину 21 раз, после чего скрылся.

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От полученных ран женщина скончалась в реанимации.

Убийца и его жертва были соседями, и между ними регулярно возникали конфликты. Мужчина угрожал женщине и ее детям, и она незадолго до убийства написала на него заявление в полицию.