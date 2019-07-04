На стройке в Ташкенте вспыхнул пожар - фото

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. На юге столицы произошел пожар, сообщили пользователи одной из групп Facebook сегодня утром.
По данным очевидцев, возгорание произошло на месте строительства новых домов Mirabad Avenue. Клубы черного едкого дыма заволокли небо. Пользователи с разных уголоков Ташкента поспешили поделиться фотографиями происшествия.
Напомним, что с начала лета Ташкент не оставляют пожары. На прошлой неделе целая серия произошла в столице.
Ранее сообщалось о пожаре на складе строительных материалов ООО "Бектопа курилиш" на территории рынка "Абу сахий", затем загорелись кафе "Шаббода" и кафе "У Аркадия".