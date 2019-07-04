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На стройке в Ташкенте вспыхнул пожар - фото

© Потребитель.Уз / Facebook
Происшествия
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В Мирабадском районе столицы произошло возгорание на месте действующей стройки.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. На юге столицы произошел пожар, сообщили пользователи одной из групп Facebook сегодня утром.

© Потребитель.Уз / Facebook
На стройке в Ташкенте вспыхнул пожар - фото

По данным очевидцев, возгорание произошло на месте строительства новых домов Mirabad Avenue. Клубы черного едкого дыма заволокли небо. Пользователи с разных уголоков Ташкента поспешили поделиться фотографиями происшествия.

© Потребитель.Уз / Facebook
На стройке в Ташкенте вспыхнул пожар - фото

Напомним, что с начала лета Ташкент не оставляют пожары. На прошлой неделе целая серия произошла в столице.

Ранее сообщалось о пожаре на складе строительных материалов ООО "Бектопа курилиш" на территории рынка "Абу сахий", затем загорелись кафе "Шаббода" и кафе "У Аркадия". 

Теги:
фото, Ташкент, новостройка, стройка, проишествие, тушение пожара, пожарные, пожар



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