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Стали известны причины пожара в новостройках

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Происшествия
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Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента, по улице Мирабад, в подвале новостройки горели куски пенопласта на площади 40 квадратных метров, сообщило управление пожарной безопасности Ташкента.

Напомним, что На юге столицы сегодня произошел пожар.

По данным очевидцев, возгорание произошло на месте строительства новых домов Mirabad Avenue. Клубы черного едкого дыма заволокли небо. Пользователи с разных уголоков Ташкента поспешили поделиться фотографиями происшествия.

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Как сообщается, пожарные расчёты прибыли на место пожара и ликвидировали его. При тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники.

© Потребитель.Уз / Facebook
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По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, что с начала лета Ташкент не оставляют пожары. На прошлой неделе целая серия произошла в столице.

Ранее сообщалось о пожаре на складе строительных материалов ООО "Бектопа курилиш" на территории рынка "Абу сахий", затем загорелись кафе "Шаббода" и кафе "У Аркадия".

Теги:
новостройка, постройка, стройка, тушение пожара, пожарные, пожар



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