В Самарканде задержали "ночных бабочек", работающих на парковках

Сейчас 22 девушки находятся в полиции, им подыскивают новые профессии.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Акдарьинском районе Самаркандской области прошел рейд по автомобильным парковкам в ходе которого были задержаны 22 проститутки, сообщает UPL.uz.

Известно, что "ночные бабочки" обслуживали своих клиентов прямо в автомобильных парковках парка.

"Все 22 женщины были доставлены в отделение внутренних дел, а ответственным чиновникам было поручено трудоустроить женщин, чтобы они больше не возвращались к старой профессии", - говорится в сообщении.

Напомним, не так давно ГУВД обратилось к мужчинам с просьбой избегать встреч с проститутками. Сотрудники правоохранительных органов призывали мужское население не пользоваться их услугами, а выбирать здоровье, безопасность, эмоции, любовь, душевную теплоту и семью.

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Согласно статье 190 Кодекса Узбекистана об административной ответственности, занятие проституцией влечет наложение штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров заработной платы (МРЗП). Правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа от трех до пяти МРЗП.