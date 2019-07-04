Названа основная причина ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Основной причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом в Баренцевом море, жертвами которого стали 14 человек, стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя ядерную установку, сказал он. Ранее официально не было известно, что подлодка оборудована реактором.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", — цитирует Шойгу сайт Кремля.

Министр обороны выразил надежду, что аппарат восстановят в кратчайшие сроки.

На встрече он также рассказал о работе с семьями погибших моряков. Им будет оказана вся необходимая помощь.

"Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания — как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту, — отметил Шойгу. — Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни".

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.

Подробности произошедшего не раскрываются — информация относится к категории государственной тайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

В Минобороны рассказали, что подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания. Их представят к государственным наградам.

Дань памяти и уважения жертвам трагедии воздают по всей России и за рубежом.