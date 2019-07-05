Происшествие в Иссык-Кульской области: заложницу освободили

УВД Иссык-Кульской области подтвердило информацию об освобождении женщины, ранее взятой в заложники.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Правоохранители Иссык-Кульской области подтвердили, что сейчас женщина находится на свободе, сообщил Sputnik Кыргызстан.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области официально подтвердили, что заложницу освободили.

Как сообщается, подозреваемый сам отпустил женщину и она вернулась в лагерь.

Напомним, что сторож лагеря "Хан-Тенири" вблизи границы с Китаем зашел в столовую и, застрелив замначальника и местного работника, взял женщину в заложницы.

Охотничий лагерь "Хан Тенгри" находится в 170-180 километрах к востоку от Каракола недалеко от границы Китая.

По некоторой информации, мужчина, работавший сторожем, войдя в столовую, выстрелил и смертельно ранил замначальника лагеря в грудь. После ранение получил еще один работник лагеря.

Подозреваемый в убийстве взял в заложницы находившуюся в смене сотрудницу противочумной станции и скрылся с места происшествия.

Сейчас идет спецоперация по задержанию подозреваемого. На место направлен спецназ.