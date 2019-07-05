Происшествие в Иссык-Кульской области: заложницу освободили

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Правоохранители Иссык-Кульской области подтвердили, что сейчас женщина находится на свободе, сообщил Sputnik Кыргызстан.
В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области официально подтвердили, что заложницу освободили.
Как сообщается, подозреваемый сам отпустил женщину и она вернулась в лагерь.
Напомним, что сторож лагеря "Хан-Тенири" вблизи границы с Китаем зашел в столовую и, застрелив замначальника и местного работника, взял женщину в заложницы.
Охотничий лагерь "Хан Тенгри" находится в 170-180 километрах к востоку от Каракола недалеко от границы Китая.
Подозреваемый в убийстве взял в заложницы находившуюся в смене сотрудницу противочумной станции и скрылся с места происшествия.
Сейчас идет спецоперация по задержанию подозреваемого. На место направлен спецназ.