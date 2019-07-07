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Афганские полицейские в Кабуле.

Атака смертника в афганском Газни: погибли не менее 12 человек

© AFP 2018 / SHAH MARAI
Происшествия
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Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран).

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Не менее 12 человек погибли в результате взрыва наполненного взрывчаткой грузовика в афганском городе Газни, сообщает агентство Pajhwok Afghan News

Теракт произошел около Национального управления безопасности Афганистана.

​По официальным данным, бомба была заложена в машине. Ее подорвал смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек — восемь полицейских и четверо мирных жителей. Еще 43 получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран).

В стране продолжается противостояние правительственных сил и талибов. Также свою влияние в стране усилила террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России).

Ранее жертвами боевиков стали восемь членов независимой избирательной комиссии.

Теги:
теракт, Взрыв, Афганистан



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