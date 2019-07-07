Атака смертника в афганском Газни: погибли не менее 12 человек

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран).

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Не менее 12 человек погибли в результате взрыва наполненного взрывчаткой грузовика в афганском городе Газни, сообщает агентство Pajhwok Afghan News.

Теракт произошел около Национального управления безопасности Афганистана.

Car bomb targets NDS compound in Ghazni: By Saifullah Maftoon on 07 July 2019 GHAZNI CITY (Pajhwok): A car-bomb struck a National Directorate of Security (NDS) compound in southern Ghazni province on Sunday. Rahimullah... read more https://t.co/GxQwXS88tX pic.twitter.com/xxqhwvn9bs — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 7 июля 2019 г.

​По официальным данным, бомба была заложена в машине. Ее подорвал смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек — восемь полицейских и четверо мирных жителей. Еще 43 получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран).

В стране продолжается противостояние правительственных сил и талибов. Также свою влияние в стране усилила террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России).

Ранее жертвами боевиков стали восемь членов независимой избирательной комиссии.