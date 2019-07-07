Три человека погибли в результате ДТП в Гиждуване

Виновник ДТП не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Три человека стали жертвами ДТП в Гиждуванском районе Бухарской области, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 6 июля 58-летний житель села Янгинавруз ехал на машине марки Chevrolet Lacetti по автомагистрали "4Р-48", на 258-м километре не справился с управлением и врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которого сидел 59-летний мужчина.

Оба водителя и 54-летняя пассажирка Chevrolet Cobalt скончались на месте. Еще трое пассажиров Chevrolet Lacetti были госпитализированы.

Одному человеку из Chevrolet Lacetti и пятерым из Chevrolet Cobalt была оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее сообщалось, что в Ташкентской области разыскивают водителя, который в ночь на 6 июля сбил пешехода и скрылся. Мужчина умер на дороге.