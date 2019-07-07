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Машина скорой помощи

Три человека погибли в результате ДТП в Гиждуване

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Виновник ДТП не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Три человека стали жертвами ДТП в Гиждуванском районе Бухарской области, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 6 июля 58-летний житель села Янгинавруз ехал на машине марки Chevrolet Lacetti по автомагистрали "4Р-48", на 258-м километре не справился с управлением и врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которого сидел 59-летний мужчина.

Машина скорой помощи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Оба водителя и 54-летняя пассажирка Chevrolet Cobalt скончались на месте. Еще трое пассажиров Chevrolet Lacetti были госпитализированы.

Одному человеку из Chevrolet Lacetti и пятерым из Chevrolet Cobalt была оказана медицинская помощь. 

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее сообщалось, что в Ташкентской области разыскивают водителя, который в ночь на 6 июля сбил пешехода и скрылся. Мужчина умер на дороге.

Теги:
МВД, Узбекистан, ДТП



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