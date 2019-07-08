В Ташкенте лже-колдунья несколько месяцев обманывала суеверных знакомых

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столице возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая несколько месяцев выдавала себя за колдунью и зарабатывала на этом.
Следственный отдел УКД ОВД Яккасарайского района возбудил в отношении нее уголовное дело.
Ранее в столице разоблачили мужчину, который пообещал уроженцу Ферганской области Хусниддину С. отправить на работу в Южную Корею его родственников — сына и двоих племянников. Злоумышленник взял у потерпевшего полторы тысячи долларов, но так и не выполнил обещание. Деньги он потратил на свои нужды.