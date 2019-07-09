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Преступник за решеткой

Подозреваемый в торговле людьми узбекистанец задержан в Новосибирске

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовят документы для экстрадиции фигуранта на родину и передачи его узбекским коллегам.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники транспортной полиции задержали в международном аэропорту Новосибирска "Толмачево" узбекистанца, которого подозревают в торговле людьми.

По данным пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в Ташкенте в отношении задержанного возбуждено дело по статье 135 Уголовного кодекса ("Торговля людьми"). Мужчина скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск.

Мужчина держит наручники
Sputnik / Владимир Федоренко
В Генпрокуратуре рассказали о ситуации с преступностью в Узбекистане
Транспортные полицейские получили информацию о передвижении разыскиваемого по территории РФ и задержали его во время регистрации на рейс в Якутск.

Следователи МВД Узбекистана подозревают 32-летнего мужчину в похищении, применении насилия и принуждении в отношении человека, находящегося от него в зависимости, по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через госграницу республики с незаконным удержанием за границей, с использованием поддельных документов.

Железнодорожный суд Новосибирска избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовят документы для экстрадиции фигуранта на родину и передачи его узбекским коллегам.

Ранее в Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что с января по май 2019 года из других стран были экстрадированы 130 беглых преступников.

В мае министры внутренних дел Узбекистана и России Пулат Бобожонов и Владимир Колокольцев подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с трансграничной преступностью. Программа включает мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и незаконной миграции, а кроме того — преступлениям с использованием информационных технологий.

Теги:
насилие, уголовное дело, Россия, МВД России, узбекистанец, торговля людьми



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