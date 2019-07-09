Подозреваемый в торговле людьми узбекистанец задержан в Новосибирске

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовят документы для экстрадиции фигуранта на родину и передачи его узбекским коллегам.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Сотрудники транспортной полиции задержали в международном аэропорту Новосибирска "Толмачево" узбекистанца, которого подозревают в торговле людьми.

По данным пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в Ташкенте в отношении задержанного возбуждено дело по статье 135 Уголовного кодекса ("Торговля людьми"). Мужчина скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск.

Транспортные полицейские получили информацию о передвижении разыскиваемого по территории РФ и задержали его во время регистрации на рейс в Якутск.

Следователи МВД Узбекистана подозревают 32-летнего мужчину в похищении, применении насилия и принуждении в отношении человека, находящегося от него в зависимости, по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через госграницу республики с незаконным удержанием за границей, с использованием поддельных документов.

Железнодорожный суд Новосибирска избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовят документы для экстрадиции фигуранта на родину и передачи его узбекским коллегам.

Ранее в Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что с января по май 2019 года из других стран были экстрадированы 130 беглых преступников.

В мае министры внутренних дел Узбекистана и России Пулат Бобожонов и Владимир Колокольцев подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с трансграничной преступностью. Программа включает мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и незаконной миграции, а кроме того — преступлениям с использованием информационных технологий.