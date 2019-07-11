Гражданин Узбекистана умер в чешском санатории

В настоящее время решаются вопросы, связанные с отправкой тела покойного на родину.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана скончался в одном из санаториев в Карловых Варах 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В настоящее время Консульский отдел Посольства Узбекистана в Берлине, родственники умершего и представители узбекской диаспоры в Праге решают вопросы, связанные с отправкой дела Н. Дж. на родину.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.

Гражданам республики, находящимся в Германии (Шлезвиг-Хольштайн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Берлин, Бранденбург, Бремен, Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия), а также в Швеции, Швейцарии и Чехии, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Посольство Узбекистана в Берлине по номерам: +49 30 39 40 98 55 и +49 30 39 40 98 30.

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