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Метро в Ташкенте

Женщина упала на рельсы в ташкентском метро из-за жары

© Facebook/Камиль Еникеев
Происшествия
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16 0 0

Женщина почувствовала головокружение и упала на рельсы, однако сотрудники помогли ей подняться.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Вчера, около 16:00 на станции метро "Пахтакор" на железнодорожное полотно упала 58-летняя женщина, сообщает Ташкентский метрополитен.

По словам самой женщины, она почувствовала головокружение и упала. Предположительно из-за жары.

"Сотрудники станции помогли ей подняться на платформу, видимых травм она не получила", - говорится в сообщении.

Инцидент не повлиял на график движения поездов.

Метрополитен предупредил еще раз жителей и гостей Ташкента, что им стоит обращать внимание на предупреждения синоптиков и принимать меры по недопущению перегрева организма, который может стать причиной плохого самочувствия.

Мужчина упал на рельсы в ташкентском метро >>

Напомним, в июне в ташкентском метро мужчина 1991 года рождения упал на рельсы, почувствовав себя плохо.

Сотрудники станции помогли ему выбраться и оказали первую помощь. Гражданин не получил видимых травм. Он признался, что неважно чувствовал себя еще до того, как спустился в подземку.

Теги:
рельсы, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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