Женщина упала на рельсы в ташкентском метро из-за жары

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Вчера, около 16:00 на станции метро "Пахтакор" на железнодорожное полотно упала 58-летняя женщина, сообщает Ташкентский метрополитен.
По словам самой женщины, она почувствовала головокружение и упала. Предположительно из-за жары.
"Сотрудники станции помогли ей подняться на платформу, видимых травм она не получила", - говорится в сообщении.
Инцидент не повлиял на график движения поездов.
Метрополитен предупредил еще раз жителей и гостей Ташкента, что им стоит обращать внимание на предупреждения синоптиков и принимать меры по недопущению перегрева организма, который может стать причиной плохого самочувствия.
Мужчина упал на рельсы в ташкентском метро >>
Напомним, в июне в ташкентском метро мужчина 1991 года рождения упал на рельсы, почувствовав себя плохо.
Сотрудники станции помогли ему выбраться и оказали первую помощь. Гражданин не получил видимых травм. Он признался, что неважно чувствовал себя еще до того, как спустился в подземку.