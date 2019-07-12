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В Ташкенте загорелся автокран, водитель погиб на месте

В Ташкенте загорелся автокран, водитель погиб на месте

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Водитель умер от поражения электричеством на месте.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Водитель автокрана погиб на строительной площадке в Сергелийском районе, сообщает пресс-служба Управление пожарной безопасности.

"2.07.2019 года в 11:49 часов, в Сергелийском районе, на территории строительного участка №8 горел автокран. Боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 12:00 часов и в результате оперативных и слаженных действий личного состава, пожар ликвидирован в 12:34 часов", - говорится в сообщении.

От поражения током скончался водитель автокрана.

Предварительная причина пожара — контакт стрелы автокрана с высоковольтными линиями электропередач.

На центральном рынке Бухары произошел пожар >>

Напомним, 5 июля произошел пожар на центральном рынке Бухары. В результате пожара были уничтожены строительные конструкции крыши и продовольственные товары.

Предварительная версия причины пожара - короткое замыкание электрических проводов. 

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Сергелийский район, смерть



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