16:15 05 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
На центральном рынке Бухары произошел пожар

На центральном рынке Бухары произошел пожар

© Новости Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
171 0 0

Погибших и пострадавших при пожаре в магазинах - нет.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Сегодня, 5 июля, рано утро произошел пожар на центральном рынке Бухары, сообщает "Новости Узбекистан".

Известно, что пожар произошел в магазинах на рынке, расположенном на улице Ибн Сина.

"На ликвидацию пожара было задействовано четыре пожарных автоэкипажа. Первые пожарные экипажи прибыли в 06:05 часов. Пожар был локализован в 06:12 и был полностью ликвидирован в 07:00", - говорится в сообщении.

По словам издания, погибших и пострадавших нет.

В результате пожара были уничтожены строительные конструкции крыши и продовольственные товары.

Предварительная версия причины пожара - короткое замыкание электрических проводов. 

Стали известны причины пожара в новостройках >>

Напомним, вчера в Яккасарайском районе Ташкента, по улице Мирабад, в подвале новостройки горели куски пенопласта на площади 40 квадратных метров.

На стройке в Ташкенте вспыхнул пожар - фото >>

По данным очевидцев, возгорание произошло на месте строительства новых домов Mirabad Avenue. Клубы черного едкого дыма заволокли небо. Пользователи с разных уголоков Ташкента поспешили поделиться фотографиями происшествия.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Бухара, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Планета во тьме, земляне в молитвах: полное солнечное затмение – 2019
Любовь без преград: коты передают друг другу послания через окно - видео
Любовь без преград: коты передают друг другу послания через окно - видео
Ирбис или снежный барс: сокровище из Красной книги

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054