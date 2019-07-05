На центральном рынке Бухары произошел пожар

Погибших и пострадавших при пожаре в магазинах - нет.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Сегодня, 5 июля, рано утро произошел пожар на центральном рынке Бухары, сообщает "Новости Узбекистан".

Известно, что пожар произошел в магазинах на рынке, расположенном на улице Ибн Сина.

"На ликвидацию пожара было задействовано четыре пожарных автоэкипажа. Первые пожарные экипажи прибыли в 06:05 часов. Пожар был локализован в 06:12 и был полностью ликвидирован в 07:00", - говорится в сообщении.

По словам издания, погибших и пострадавших нет.

В результате пожара были уничтожены строительные конструкции крыши и продовольственные товары.

Предварительная версия причины пожара - короткое замыкание электрических проводов.

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Напомним, вчера в Яккасарайском районе Ташкента, по улице Мирабад, в подвале новостройки горели куски пенопласта на площади 40 квадратных метров.

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По данным очевидцев, возгорание произошло на месте строительства новых домов Mirabad Avenue. Клубы черного едкого дыма заволокли небо. Пользователи с разных уголоков Ташкента поспешили поделиться фотографиями происшествия.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении.