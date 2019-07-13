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Знак аварийной остановки

Узбекистанец погиб в ДТП на трассе в Казахстане

© Pixabay
Происшествия
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Всего жертвами аварии стали трое человек.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Три человека погибли в ДТП на трассе в Казахстане, в том числе гражданин Узбекистана, сообщила пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
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По данным полиции, вечером в субботу в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что на 380-м километре трассы Алма-Ата – Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины марки SsangYong.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое сотрудников Мойынкумского районного отдела полиции и один гражданин Республики Узбекистан.

ДТП произошло во время доставки нарушителей миграционного законодательства.

Теги:
авария, ДТП, Казахстан



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