Узбекистанец погиб в ДТП на трассе в Казахстане

Всего жертвами аварии стали трое человек.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Три человека погибли в ДТП на трассе в Казахстане, в том числе гражданин Узбекистана, сообщила пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

По данным полиции, вечером в субботу в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что на 380-м километре трассы Алма-Ата – Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины марки SsangYong.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое сотрудников Мойынкумского районного отдела полиции и один гражданин Республики Узбекистан.

ДТП произошло во время доставки нарушителей миграционного законодательства.