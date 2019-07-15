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Убийство ножом

Пойман с поличным: женщина ранила ножом любовницу мужа в Самарканде

© Sputnik /
Происшествия
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Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу Кушработа и благодаря усилиям медиков женщину удалось спасти.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Самарканде произошло очередное происшествие на почве ревности, однако на этот раз пострадала не жена, а любовница, сообщает "Дарё".

"9 июля, примерно в 07:00 49-летняя женщина поймала мужа на измене. Разгневанная женщина набросилась на любовницу мужа с кухонным ножом и нанесла ей 7 ударов", - говорится в сообщении.

По слова издания, пострадавшая была госпитализирована в районную больницу Кушработа и благодаря усилиям медиков женщину удалось спасти.

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Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце июня в Гулистане парень задушил свою девушку из-за ревности, а в начале июля в Андижанской области мужчина избил свою супругу, которая скончалась на месте.

Теги:
Самарканд, Самарканд, ножевое ранение, нож, Узбекистан, Узбекистан, ревность, Происшествие



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