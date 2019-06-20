Убийственная ревность: парень задушил свою подругу в Гулистане

26-летний узбекистанец уже был ранее судим, а вчера обнаружили тело его возлюбленной с признаками удушения.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Гулистане парень задушил свою девушку из-за ревности, сообщает МВД Узбекистана.

"18 июня 2019 года в городе Гулистане Сырдарьинской области было обнаружено тело с признаками удушения 21-летней У.А., проживавшей в Баяутском районе", - говорится в сообщении.

Известно, что задержанный 26-летний житель Мирзаобадского района А.И. был ранее судим.

На данный момент ведется следствие.

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Напомним, ревнивые мужья и парни - не редкость в Узбекистане. Так, в начале июня муж избил свою жену на почве ревности в Сурханарьинской области, а в Булунгуре произошла семейная драма, которая шокировала весь Узбекистан: через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации. Побои оказались настолько тяжелыми, что потерпевшая первое время не могла открыть глаза.

В мае в Гиждуванском районе Бухарской области в ночь на 20 мая произошло убийство на почве ревности: житель МСГ "Шурча" 1991 года рождения задушил свою жену.

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Напомним, несколько дней назад на портале СОВАЗ для общественного обсуждения был опубликован проект закона "О защите женщин от притеснений и насилия", направленный, в частности, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

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Для женщин, которым нужна поддержка, в стране создаются специальные центры реабилитации. Адреса шелтеров не разглашаются — чтобы обеспечить безопасность жертв насилия. В пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146. Помните: своевременное обращение за помощью может спасти вашу жизнь.