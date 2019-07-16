Названы "самые нарушающие" модели авто в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столичном ГУВД рассказали, на каких автомобилях водители чаще всего нарушают правила дорожного движения. ГУВД составила рейтинг, основываясь на данных за первое полугодие.

На первом месте в рейтинге расположились водители Nexia и Spark. Они нарушали ПДД 95 раз. Matiz занял "серебро". Водители за рулем этой модели нарушали 91 раз. В тройку попадает также Lacetti - 75 зафиксированных случая.

С 10 июля камеры, установленные около четырех столичных рынков, начали официально фиксировать нарушения правил остановки. При работе в тестовом режиме, было выявлено более восьми тысяч нарушений правил остановки.

Напомним, что в Узбекистане могут разрешить установку специальных "солнцезащитных шторок".

Депутаты предложили внести изменения в соответствующие пункты ПДД, и разрешить установку шторок и перегородок на заднее и боковые стекла машины, что не будет мешать обзору водителя.