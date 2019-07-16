23:52 16 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Грузовик протаранил Spark в Ташкенте

Названы "самые нарушающие" модели авто в Ташкенте

© Водители Ташкента/fb.com
Происшествия
Получить короткую ссылку
157 0 0

ГУВД составила рейтинг, основываясь на данных за первое полугодие.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столичном ГУВД рассказали, на каких автомобилях водители чаще всего нарушают правила дорожного движения. ГУВД составила рейтинг, основываясь на данных за первое полугодие.

На первом месте в рейтинге расположились водители Nexia и Spark. Они нарушали ПДД 95 раз. Matiz занял "серебро". Водители за рулем этой модели нарушали 91 раз. В тройку попадает также Lacetti - 75 зафиксированных случая.

Видеорегистратор в автомобиле
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Узбекистанцы предложили пускать часть денег от штрафов на ремонт дорог
С 10 июля камеры, установленные около четырех столичных рынков, начали официально фиксировать нарушения правил остановки. При работе в тестовом режиме, было выявлено более восьми тысяч нарушений правил остановки.

Напомним, что в Узбекистане могут разрешить установку специальных "солнцезащитных шторок".
Депутаты предложили внести изменения в соответствующие пункты ПДД, и разрешить установку шторок и перегородок на заднее и боковые стекла машины, что не будет мешать обзору водителя.

Теги:
ПДД, правонарушение, автомобилисты, автомобиль, автомобили



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модели на показе Неделе пляжной моды в Майами
Такие разные и в купальниках: горячие фото девушек с показа в Майами
Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео
Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео
Кто может получить паспорт РФ по упрощенке
Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054