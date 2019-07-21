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Крупный пожар вспыхнул на рынке Чорсу в Намангане

Ночью в Намангане сгорел рынок "Чорсу" - видео

Управление пожарной безопасности Наманганской области
Происшествия
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Огонь нанес серьезный ущерб рынку. Сгорели хлебные ряды и стоящие рядом магазины. Пламя уничтожило 800 квадратных метров. Около магазинов сгорел также автомобиль "Москвич".

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. На одном из рынков Намангана вспыхнул пожар. Об этом сообщает Дарё.

Инцидент произошел в ночь на 21 июля, приблизительно в 1:40 по местному времени. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Очевидцы сразу стали выкладывать фото и видео в Сеть.

Огонь нанес серьезный ущерб рынку. Сгорели хлебные ряды и стоящие рядом магазины. Пламя уничтожило 800 квадратных метров. Около магазинов сгорел также автомобиль "Москвич".
Крупный пожар вспыхнул на рынке Чорсу в Намангане
Управление пожарной безопасности Наманганской области
Крупный пожар вспыхнул на рынке Чорсу в Намангане
Огонь был потушен уже через 40 минут. Сотрудникам пожарных служб удалось справится с пожаром и спасти 1600 квадратных метров. О жертвах и травмах не сообщается. Сейчас правоохранительные органы ведут следственные действия по установлению причины пожара и суммы ущерба.
Ранее сообщалось, что о Пожаре на одном из рынков Ташкента."Абу сахий" - крупнейший вещевой рынок узбекской столицы.
До июля 2018 года он принадлежал младшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лоле Каримовой-Тилляевой.
Теги:
Наманганская область, Наманган, тушение пожара, пожарные, пожар, рынок



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