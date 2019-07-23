Сотрудник ОВД Ташкента применил силу к гражданину - что ответили в ГУВД

В ГУВД ответили, что задержанный мужчина сам начал драку в сильном алкогольном опьянении, сотруднику органов пришлось применить физическую силу.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Ташкенте произошла ситуация, в которой сотрудник ОВД применил силу в отношении задержанного мужчины. Видео данного инцидента сразу попало в Сеть и начался скандал, ГУВД уже дали свой ответ.

"Двое граждан были задержаны за нарушение общественного порядка и распитие спиртных напитков в общественном месте. Одним из задержанных был нигде не работающий 49-летний житель Наманганской области Улугбек М. Он неоднократно судим по статьям 246 (Контрабанда), 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт), 276 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта) Уголовного кодекса", говорится в сообщении.

По словам ГУВД, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял сотрудника правоохранительных органов, а после того, как тот сделал ему замечание - начал драку. И именно после этого, пишет ГУВД, сотрудник органов применил физическую силу к гражданину.

Сотрудник ГУВД Ташкента поцарапал чужую машину за неправильную парковку >>

Известно, что Улугбека доставили в ОВД, а оценка правомерности применения силы сотрудником будет дана органами прокуратуры.

Напомним, а конце июня сотрудник ГУВД Ташкента в форменной одежде поцарапал чужой автомобиль.

После проверки было установлено, что инцидент произошел 17 июня примерно в 8.10. Сотрудник УКД ОВД Яшнабадского района, направляясь на службу на принадлежащем ему автомобиле "Матиз", не смог проехать из-за автомобиля "Каптива".

Сам сотрудник ГУВД объяснил это тем, что ранее водитель "Каптивы" неоднократно оставлял свой автомобиль таким образом, что перекрывал путь другим водителям, а на замечания не реагировал.