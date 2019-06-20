Сотрудник ГУВД Ташкента поцарапал чужую машину за неправильную парковку

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Сотрудник ГУВД Ташкента в форменной одежде поцарапал чужой автомобиль. ГУВД проводит служебное расследование, сообщается на сайте.
"19 июня в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как водитель, человек в форменной одежде ОВД неким предметом поцарапал левую заднюю дверь и переднее левое крыло автомобиля "Каптива"", - говорится в сообщении.
После проверки было установлено, что инцидент произошел 17 июня примерно в 8.10. Сотрудник УКД ОВД Яшнабадского района, направляясь на службу на принадлежащем ему автомобиле "Матиз", не смог проехать из-за автомобиля "Каптива".
Сам сотрудник ГУВД объяснил это тем, что ранее водитель "Каптивы" неоднократно оставлял свой автомобиль таким образом, что перекрывал путь другим водителям, а на замечания не реагировал.
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По словам сотрудников ГУВД, водителю "Каптивы" должны возместить ущерб.
Напомним, в апреле старший помощник прокурора Мархаматского района Андижанской области на "Нексии" насмерть сбил пешехода.
В тот же день областная прокуратура возбудила уголовное дело. Были проведены экспертизы, и выяснилось, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этот факт подтвердили также его родственники и друзья. Кроме того, установлено, что погибший нарушил ПДД.
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В начале апреля сотрудник ГУВД сбил девушку на пешеходном переходе в Ташкенте, она умерла в больнице.