Сам сотрудник объяснил свой поступок тем, что второй автомобиль мешал другим людям и перекрывал проезд.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Сотрудник ГУВД Ташкента в форменной одежде поцарапал чужой автомобиль. ГУВД проводит служебное расследование, сообщается на сайте.

"19 июня в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как водитель, человек в форменной одежде ОВД неким предметом поцарапал левую заднюю дверь и переднее левое крыло автомобиля "Каптива"", - говорится в сообщении.

После проверки было установлено, что инцидент произошел 17 июня примерно в 8.10. Сотрудник УКД ОВД Яшнабадского района, направляясь на службу на принадлежащем ему автомобиле "Матиз", не смог проехать из-за автомобиля "Каптива".

ГУВД Сотрудник ГУВД Ташкента поцарапал чужую машину за неправильную парковку

Сам сотрудник ГУВД объяснил это тем, что ранее водитель "Каптивы" неоднократно оставлял свой автомобиль таким образом, что перекрывал путь другим водителям, а на замечания не реагировал.

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По словам сотрудников ГУВД, водителю "Каптивы" должны возместить ущерб.

Напомним, в апреле старший помощник прокурора Мархаматского района Андижанской области на "Нексии" насмерть сбил пешехода.

В тот же день областная прокуратура возбудила уголовное дело. Были проведены экспертизы, и выяснилось, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этот факт подтвердили также его родственники и друзья. Кроме того, установлено, что погибший нарушил ПДД.

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В начале апреля сотрудник ГУВД сбил девушку на пешеходном переходе в Ташкенте, она умерла в больнице.