Мать и сын из Таджикистана держали в рабстве узбекистанцев в Подмосковье

Мать и сын заставляли уроженцев Узбекистана трудиться на своих полях.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Мать и сын из Таджикистана взяли в рабство четверых узбекистанцев в Подмосковье, сообщает "Вести.ру".

По словам издания, таджикистанцы заставляли уроженцев Узбекистана трудиться на своих полях.

Как оказалось, история началась в июне, когда 29-летний таджикистанец привез из Узбекистана четверых мужчин с обещанием выплатить им по 250 долларов за 15 дней работы.

Однако обещание он не выполнил, более того, рабочие остались без паспортов.

Как выяснилось на допросе, 51-летняя мать подозреваемого под предлогом оформления необходимых документов изъяла их паспорта и не вернула.

Затем мигранты из Узбекистана просто работали за еду в полях более месяца и, в конце концов, смогли добежать до полиции.

За использование рабского труда матери и сыну из Таджикистана грозит до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, вчера стало известно, что казанский таксист стал жертвой выходцев из Узбекистана.

А ранее узбекистанец в паре с кыргызстанцем украли 34 велосипеда в Южной Корее.

Как оказалось, студенты в течении двух недель воровали велосипеды, припаркованные перед многоэтажными домами и общежитиями по всему городу.

Для этого они использовали специальный багаж для перевозки.