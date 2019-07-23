Кыргызстанец и узбекистанец украли 34 велосипеда в Южной Корее

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Южной Корее студенты из Узбекистана и Кыргызстана украли 34 велосипеда, сообщает Uznews со ссылкой на корейское издание Yna.

По показаниям гражданина Кыргызстана, он хотел увезти велосипеды к себе домой.

Как оказалось, студенты в течении двух недель воровали велосипеды, припаркованные перед многоэтажными домами и общежитиями по всему городу.

Для этого они использовали специальный багаж для перевозки.

Один из потерпевших обратился в полицию, после чего сотрудник начали расследование, в ходе которого были изучены записи камер видеонаблюдения.

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Напомним, в апреле граждане Узбекистана украли самокат у своего земляка в Санкт-Петербурге.

Тридцатитрехлетний приезжий из Узбекистана решил продать свое двухколесное средство передвижения через сайт "Одноклассники". Вскоре ему написал узбекистанец и сказал, что хочет с другом посмотреть товар перед покупкой. Около двух часов товарищи подъехали к дому продавца на Белы Куна.

Один из них взял самокат и решил покататься, дабы проверить его рабочее состояние. Оттолкнувшись ногой от асфальта, он скрылся за ТК "Международный" и пропал. Его товарищ сообщил, что он упал, и поехал к нему на машине.

Больше мужчина не видел ни покупателей, ни своего самоката.